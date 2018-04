TV: Kryss mellan Gif och ÖSK i snöigt Sundsvall

Båda lagen hade chanser att göra mål, men matchen slutade mållöst. I den första halvleken var inte minst Victor Sköld nära att göra 1-0 på nick, men bollen gick strax över ribban.

I den andra halvleken var ÖSK:s målvakt Oscar Jansson nära att av misstag dribbla in bollen i eget mål vid en hemåtpassning, men lyckades till slut freda sitt mål.

Drygt 3000 åskådare hade tagit sig till Idrottsparken - där vissa läktarsektioner var så snöiga att några barn till och med använde läktaren som en slags pulkabacke.

I Sundsvall fick dessutom Maic Sema göra debut för sin nya klubb - mot just sitt gamla lag. Sema byttes in i halvtid efter att Chidi Omeje tvingats bryta matchen.

- Det var kul att göra debut. Jag blev spelklar nu på förmiddagen, såg fram emot att spela och fick komma in i paus. Det var kul att vara tillbaka och spela lite, säger Sema till C More efter matchen.

- Det var en premiär, det är 29 matcher kvar och det är mycket som kommer hända på vägen. Men vi tar med det positiva, säger Sema.

Sema kom närmast från indiska Northeast United - och han medger att det nu var en stor kontrast att gå från Indiens klimat till ett snöigt Sundsvall.

- Det var mycket tikka masala där borta, så jag var rapp i fötterna, skojar han.

I nästa omgång reser Sundsvall till Uppsala för att möta Sirius medan ÖSK tar emot IFK Norrköping på Behrn Arena.

Lagens startelvor:

Sundsvall: Eskelinen - Moros Gracia, Ciercoles, Myrestam - Tamimi, Batanero, Wilson, Olsson - Omeje, Hallenius, Gall.

Örebro: Jansson - Lorentzson, Almebäck, Hines-Ike - Björnkvist, Besara, Gerzic, Mårtensson, Rogic - Sköld, Igboananike.