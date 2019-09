TV: Kujovic hjälte med dubbla mål mot HIF - Djurgården återtog serieledningen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Djurgården återtog serieledningen i allsvenskan. Nyförvärvet Emir Kujovic sänkte Helsingborg med dubbla mål till 2-0. - Han är bollsäker för sin storlek och väldigt klok i beslutsfattandet, säger Djurgården-tränaren Kim Bergstrand till C More.

Djurgården var under måndagen pressat att vinna mot Helsingborgs IF för att återta serieledningen från AIK i allsvenskan. Olof Mellberg ledde samtidigt HIF för första gången och var nära att få en smakstart efter inspel i straffområdet av Max Svensson och sedan skott av Mamudo Moro tätt utanför mål. Den gången fick inte Skånelaget fira och i stället tog hemmalaget över kommandot.

Djurgården rullade mycket boll och efter flera passningar inom laget och ett inlägg var Curtis Edwards nära att få fira. Engelsmannen fick ett jätteläge någon meter från mål, men Anders Lindegaard svarade för en läcker parad på linjen. Det var inte heller den danske målvaktens sista räddning. Lite senare tryckte Fredrik Ulvestad iväg en kanon från straffpunkten, men åter räddade dansken.

HIF var inte ofarligt och hotade emellanåt genom kontringar. Först fick Adam Eriksson bra läge i straffområdet, men fick se Tommi Vaiho rädda och sedan kom Alhaji Gero fri, men mötte samma öde som Eriksson, då Vaiho stod för en läcker benparad. Två storspelande målvakter såg därmed till att det var mållöst i halvtid på Tele2 Arena.

- Vi startade bra och hade ett par bra chanser. Deras målvakt gjorde några bra räddningar. Vi lät dem ha bollen och de hade också chanser. Vi behöver vara bättre än vad vi var under de sista 25 minuterna, sa Curtis Edwards till C More i halvtid.

- Det var en tajt första halvlek. De hade mycket boll och kom till många inlägg, men vi stod bra där med ”Granen” och Liverstam som är stora och starka. Sedan kom vi till två, tre riktiga bra målchanser. Det är konstigt att det står 0-0, sa Markus Holgersson till C More i halvtid.

Djurgården rivstartade andra halvlek med att trycka på mot mål. Skott efter skott avlossades, men ständigt utan klockren riktning. Närmast var Jonathan Ring med ett hårt pressat avslut, men än en gång stod Lindegaard i vägen i HIF-målet. Till slut kom målet. Emir Kujovic hade knappt varit på planen i en minut när han, i den 72:a minuten, nickade Buya Turays stenhårda inlägg i mål till 1-0.

Djurgården fortsatte att trycka på för 2-0 och fick till slut fira igen. Kujovic dök åter upp i straffområdet efter ett inspel av Nicklas Bärkroth och fick fira sitt andra mål i Djurgårdströjan till seger med 2-0 på Tele2 Arena.

- Han är bollsäker för sin storlek och väldigt klok i beslutsfattandet. Nu gick det snabbt för honom att göra mål och sedan blev det väldigt kontrollerat, så det passade väldigt bra, säger Djurgården-tränaren Kim Bergstrand om Kujovics inhopp till C More.

Därmed återtog Stockholmslaget serieledningen i allsvenskan och har nu en poäng ner till AIK och tre poäng ner till Malmö FF i tabellen. HIF är elva i tabellen.

- Press är det alltid att vara i allsvenskan och framför allt i toppen. Det spelar inte så stor roll om man är etta, tvåa eller trea, säger Bergstrand.

Djurgårdens lag: Tommi Vaiho - Aslak Fonn Witry, Jacob Une Larsson, Marcus Danielson, Elliot Käck - Fredrik Ulvestad, Jesper Karlström - Curtis Edwards (Emir Kujovic, 72), Astrit Ajdarevic (Nicklas Bärkroth, 62), Jonathan Ring (Haris Radetinac, 86) - Mohamed Buya Turay.

Helsingborgs lag: Anders Lindegaard - Markus Holgersson, Fredrik Liverstam (Tashreeq Matthews, 80), Andreas Granqvist, Adam Eriksson - Armin Gigovic, Mohammed Abubakari - Mamudo Moro, Alexander Farnerud (Tobias Mikkelsen, 67), Max Svensson - Alhaji Gero.