TV: Lagkaptenens rasande på egna laget: ”Vi har ju inte lärt oss hittills”

Inför dagens allsvenska bottenmöte mellan Dalkurd och Sirius låg hemmalaget näst sist i tabellen medan Sirius placerade sig på den negativa kvalplatsen. I mitten av första halvlek gjorde Sirius två snabba mål. Först satte Christer Gustafsson dit 1-0 och några minuter senare kunde Moses Ogbu utöka ledningen.

I pausvilan var Dalkurds lagkapten Rawez Lawan besviken på sitt lags insats.

- Om vi tror att vi ska stanna kvar i allsvenskan på enbart fotbollsstyrkor har vi uppfattat allt fel. Vi måste börja i rätt ände. Det är mod, vilja, gå in i dueller och göra allt det obekväma. Men vi har ju inte lärt oss hittills, sa han till C More.

- Det är ingenting som behöver tränas upp utan vi kan visa det i andra halvlek.

Efter 14 spelade matcher har Dalkurd bara tagit två segrar och senast mot Hammarby föll laget stort med 4-1.

