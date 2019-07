TV: Larsson och Nyman sköt segern till Peking - Häcken var centimeter från kvittering i slutet

Christoffer Nyman och Jordan Larsson gjorde målen som gav IFK Norrköping seger mot BK Häcken. Men laget behövde centimetrarna på sin sida, då Häcken hade en boll som dansade på mållinjen i matchens slutskede. - Jag skrek att den var inne, men jag vet inte om jag ska vara helt ärlig, säger Häckens Gustav Bergren till C More.

Två lag med toppaspirationer möttes under söndagen på Östgötaporten när IFK Norrköping tog emot BK Häcken, där hemmalaget inledde bäst och tog ledningen snabbt.

Efter tio minuter slog Simon Thern en öppnande passning till Simon Skrabb, som från sin position till vänster slog ett inlägg som hittade en helt fri Jordan Larsson framför mål. Anfallaren vinklade enkelt in sitt nionde mål för säsongen, vilket tar honom upp på samma antal som Tarik Elyounoussi i skytteligaledning.

- Jag ser att Skrabb får bollen på kanten och vet vilken yta jag ska vara på. Så jag löper in i den och han spelar in den perfekt till mig, så det är bara att sätta dit den, säger målskytten till C More i halvtid.

Häcken tog över i slutet av den första halvleken, där Alexander Jeremejeff, Nasiru Mohammed och Dahelo Irandust alla testade Isak Pettersson utan att lyckas överlista målvakten.

Andra halvleken inleddes med en rörig situation i Häckens straffområde. Vid en frispark från kanten nickade Rasmus Lauritsen bollen mot mål och Filip Dagerstål styrde den ytterligare innan Peter Abrahamsson styrde undan bollen. Returen hamnade hos Jordan Larsson som från nära håll sköt ett stenhårt skott i ribban.

Istället kom det en kvittering från Häcken. En frispark lyftes in i straffområdet där Joona Toivio nickade ner bollen till Rasmus Lindgren som slog till direkt. Det skottförsöket blockades, men när bollen hamnade hos Gustav Berggren blev resultatet ett annat. Mittfältaren hittade en lucka mellan alla spelare i straffområdet och rullade in kvitteringen.

Men IFK Norrköping återtog ledningen snabbt. Nyinbytte Sead Haksabanovic slog in bollen i straffområdet, där Christoffer Nyman vinklade in sitt sjätte mål i allsvenskan för året.

- Jättefin passning, jag visade var jag ville ha den och det blev en perfekt passning och så lyckades jag skarva in den. Det var jätteskönt i det läget att vi fick det målet, säger Nyman till C More efter matchen.

Häcken var ytterst nära att kvittera i slutet av matchen, när Kwame Kizito nådde högst på en hörna. Bollen dansade på linjen vid Isak Pettersson, men trots högljudda rop av Häckenspelarna valde domaren att inte blåsa för mål i situationen.

- Jag vet inte, jag tror inte den var inne egentligen. Jag skrek att den var inne, men jag vet inte om jag ska vara helt ärlig, säger Häckens Gustav Bergren till C More.

Istället kunde Norrköping hålla undan och ta hem alla tre poäng. Seger tar Peking upp på 24 poäng, samma antal som Häcken. Lagen ligger nu efter varandra i tabellen, där Häcken är femma och Norrköping är sexa, fast med en match mer spelad.

- En stark laginsats, vi gör det väldigt bra defensivt och offensivt. Väldigt bra att vi går vinnande ur den här kampen, säger Nyman.

Startelvor:

IFK Norrköping: Pettersson - Dagerstål, Larsen, Lauritsen - Krogh Gerson, Fransson, Thern, Thorarinsson, Skrabb - Nyman, Larsson.



BK Häcken: Abrahamsson - Ekpolo, Toivio, Lindgren, Andersson - Friberg, Berggren - Mohammed, Irandust, Paulinho - Jeremejeff.