TV: Larsson om flytten av EM: "Fotbollen måste bli sekundär"

Uefa sköt under tisdagen upp EM till 2021. I nuvarande läge måste fotbollen bli sekundär, menar Sebastian Larsson. - Det här är ett problem i samhället som vi måste lösa, säger han till Sportkanalen.

I går, tisdag, meddelade Uefa att herrarnas EM skjuts upp till 2021 till följd av coronaviruset.

- Jag har knappt hunnit resonera så mycket mer än att man har känt på sig att det var på gång. Först och främst handlar det här om ett större problem än idrottsvärlden. Ett problem i samhället som vi måste lösa. Då får fotbollen och all annan idrott bli sekundär, säger AIK:s Sebastian Larsson i Fotbollsonsdag Special.

Larssons kontrakt med AIK löper ut efter säsongen 2020, men han har en option i avtalet som nyttjas för ytterligare en säsong. Hur mittfältaren tänker om framtiden nu – och om att spela EM 2021?

- Både jag och AIK är trygga i den situation att jag har ett år kvar plus ett optionsår. Jag är inte i den situationen där jag jagar en utlandsflytt eller något sådant. Men sedan är det mycket som ska stämma in, vi vet inte i dag när vi drag i gång med den allsvenska säsongen. Allt är väldigt osäkert just nu och då får man leva efter det också.

