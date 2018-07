TV: Lasse Nielsen ordnade viktigt kryss i bottenmötet

Dalkurd tog emot Trelleborg på Gavlevallen i ett bottenmöte i allsvenskan. Då blev det delad poäng, 2-2.

Efter knappa 20 minuter fick Dalkurd chansen från straffpunkten när Mohammed Buya Turay revs ner. Rewan Amin klev fram, men fick se Marko Johansson stå för en stark räddning.

1-0-målet skulle istället komma för Dalkurd i den 32:a minuten. Malkolm Moenza slog till med ett inlägg/skott från kanten, som gick via ribban och i mål.

- Jag försöker bara få in den i boxen, sedan får jag felträff. Den träffar mer på vristen, sedan vet jag inte hur den letar sig in riktigt, säger målskytten till C More i paus.

TFF kom tillbaka in i matchen i den 69:e minuten. Sebastian Olsson drog iväg ett hårt skott som Sixten Mohlin styrde upp i egen ribba och ut. På returen höll sig Deniz Hümmet framme på sin gamla hemmaarena och nickade in 1-1.

Dalkurd återtog ledningen i den 83:e minuten. Efter en frispark på kanten så kom bollen in framför mål där Henrik Löfkvist stötte in 2-1 med sitt första allsvenska mål.

Men på stopptid så kom TFF tillbaka igen. Lasse Nielsen kastade sig fram och nickade in 2-2 och blev poängräddare för gästerna. Ett viktigt kryss för Trelleborg som håller Dalkurd på tre poängs avstånd.

- Prestationen är vi allt annat nöjd med, men vi tar en poäng, säger poängräddaren till C More.

- Vi gläds åt poängen, det får vi ta med oss från en dålig dag.

Lagens startelvor:

Dalkurd: Mohlin - Ceesay, Tranberg, Löfkvist - Strand, Sugita, Amin, Ahmed, Moenza - Turay, Ayaz.

Trelleborg: Johansson, Olsson, Tideman, Andersson, Jovanovic, Hümmet, Blomqvist, Nielsen, Hörberg, Brannefalk, Motori.