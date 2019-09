TV: Levi stod för drömträff: ”Gör ont att skjuta – räddade det lite att den gick in i krysset”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Foto: Bildbyrån/C More

Jonathan Levis ljumskar har krånglat hela sommaren. Mot AFC var han tillbaka från start och stod för en riktig drömträff från 25 meter. - Även om det gick i krysset så det räddade det lite, men det gjorde ont ändå, säger han till C More.

Jonathan Levi var en viktig kugge för Elfsborg i början av säsongen, när laget tog tre segrar de första sex omgångarna. Men efter en lite knackigare period drog Levi på sig en skada i början av juni och har de senaste månaderna dragits med skadebekymmer i ljumskarna.

I måndagens match mot AFC Eskilstuna spelade Levi sin första match från start sedan 2 juni mot Häcken – och slog till med en drömträff från 25 meter som gick ribba in.

- Det är ganska fint, med tanke på att jag inte har skjutit ett skott på fem månader, så är det väl helt okej ändå, säger han till C More efter matchen.

Levi har den senaste tiden gjort ett par inhopp för Elfsborg, men känner sig inte helt frisk. Han medger att den senaste tiden inte varit enkel.

- Den har varit tuff. Jag är människa som alla andra, så jag har fått jobba på det väldigt mycket. Mycket mentalt som har varit jobbigt och det är inte helt 100 ännu. Som jag sa, jag har inte skjutit ett skott sedan maj månad, inte ens på uppvärmning, så jag är inte riktigt 100.

C More: Är det medvetet?

- Ja, det är medvetet. Jag fick ont även nu, även om det gick i krysset så det räddade det lite, men det gjorde ont ändå. Men det är kul att den gick in.

Levis mål betydde 1-1 i den andra halvleken i en match som slutade 2-2. Elfsborg ligger därmed på en nionde plats i allsvenskan med 29 poäng, samma poäng som Örebro och elva poäng efter IFK Norrköping som ligger sjua.

- Vi blickar uppåt. Göteborgarna (Blåvitt är sexa med 41 poäng, Häcken är femma med 43 poäng) får nog akta sig. Det är några omgångar kvar och vi vill gärna vara bäst i det området vi ligger i. Så vi krigar på, vi kollar uppåt, det gör man alltid. Jag tycker det känns bra, vi kommer in i en rolig period nu med tre tuffa matcher på kort tid. Fotboll är kul även om man springer runt med ett ben, säger Levi.

