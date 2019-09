TV: Linnér spelade förkyld - sov till lunch: "Får lägga mig hos mamma och kurera mig"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Oscar Linnér spelade förkyld i segern mot Häcken. Nu ska han kurera sig inför kommande Stockholmsderbyt. - Då vill man vara på topp, säger han till C More.

AIK besegrade under söndagen BK Häcken med 2-1 och gick därmed upp i allsvensk serieledning. Målvakten Oscar Linnér stod för flera fina räddningar under matchen, men hade inte den bästa av uppladdningar inför bortamötet.

Linnér berättar efteråt att han är förkyld och att han somnade sent natten till söndagen.

- Jag mår inte helt hundra. Man får knapra lite piller, ta lite nässprej, bita ihop och köra på, säger han till C More och fortsätter:

- I natt låg jag på hotellrummet, kollade på klockan och den var typ fyra. Jag hade fortfarande inte lyckats somna eftersom att man ligger och sväljer. Det är liksom en riktigt oskön förkylning. Då var man inte skittaggad att kliva ut dagen efter inför en tuff bortamatch, men jag lyckades somna, ställde in frukosten och sov till det var dags för lunch. Då var vi i varje fall lite mer på G och det var kanske bra nu i efterhand att jag bet ihop.

Målvakten ska nu se till att bli helt kry till kommande söndagens derbymöte med Hammarby på Tele2 Arena.

- Nu får jag gå hem och lägga mig hos mamma och kurera mig med te och honung och vara redo för nästa helg. Då är det en viktig match också med Stockholmsderby mot Hammarby. Då vill man vara på topp.

C More: Vilken guldvittring har AIK nu?

- Jag tror det är lite för tidigt att säga. Jag minns förra säsongen när vi ledde med åtta poäng vid det här läget, men sedan avgjordes allt i sista omgången ändå. Vi måste vara ödmjuka inför det faktum att många lag ligger inom ett kort "poängspann". Något av lagen kommer garanterat att prestera bra under resten av säsongen och då måste vi också göra det för att dra det längsta strået. Det här var en bra början på slutspurten med att vara ett av lagen som visar att man vill hänga med och slåss om guldet.