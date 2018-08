TV: Lundevall irriterad på Dif-straffen: "En jävla gratisbiljett"

Det blev oavgjort, 2-2, mellan Djurgården och Elfsborg i allsvenskan under söndagen. Gästerna hade ledningen med 2-0 efter mål av Alex Dyer och Simon Lundevall – men Djurgården reste sig på nio och ordnade en poäng.

Djurgårdens första mål, som gjorde att man fick upp vittring på en kvittering, kom genom Fredrik Ulvestad på straff. Det var den assisterande domaren som beslutade att det skulle vara straff, efter att Haris Radetinac gått omkull i kamp med Stefan Ishizaki. Simon Lundevall i Elfsborg menade att straffen var felaktig.

- Jag tycker att vi gjorde en bra match i 65-70 minuter och vi tog ledningen med 2-0, men sen tycker jag att vi blev fega och de fick en jävla gratisbiljett in i matchen på straffen. Sen blev det jobbigt och de kom ikapp, säger han till C More.

Vilken uppfattning har du om straffsituationen?

- Han är nära honom i ryggen, men sedan faller han ju bara och linjedomaren tar den. Jag tycker inte att det var någon straff i alla fall, men jag får väl kolla reprisen.

