TV: Lundh om Elfsborgs mönsteranfall: "Vilket klapp-klapp-mål"

I går, söndag, inleddes allsvenskan och det bjöds på ett var vackra mål, bland annat svarade Muamer Tankovic för ett mål från distans i Hammarbys 2-0-seger mot Östersunds FK.

Men på västkusten såg även Elfsborg till att besegra IFK Göteborg med 1-0 efter ett mönsteranfall. Sargon Abraham tappade bollen på egen planhalva och sedan kunde Jesper Karlsson hitta till Per Frick, som i sin tur spelade till Rasmus Alm. Alm då? Jo, han spelade bollen tillbaka till Per Fick som från nära håll kunde trycka in 1-0, vilket också blev matchens slutresultat. En som tycker att målet är en delikatess är Fotbollskanalens krönikör Olof Lundh.

- Vilket klapp-klapp-mål, häftigt, säger han.

Segern var Elfsborgs första mot IFK Göteborg på bortaplan på 17 år.

