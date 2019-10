TV: Magyar bröt ihop efter segern: "Mycket känslor - Bajen är något speciellt"

Foto: C More.

Richard Magyar skickade upp Hammarby i serieledning. Efteråt bröt Bajen-backen ihop ute på planen. - Det är bara mycket känslor, säger han till C More.

Hammarby-backen Richard Magyar såg under söndagen till att Bajen hemmaslog Malmö FF med 2-0 på Tele2 Arena. Detta efter att han i slutet av matchen skickade in 2-0-målet, vilket innebär att Hammarby är ny serieledare i allsvenskan med fler gjorda mål än MFF på andraplats i guldstriden.

- Det betyder så jävla mycket för mig. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kom tillbaka och det var en viktig match med mycket press på oss som lag. Jag är bara så jävla glad och stolt över killarna. Att vi tar den här vinsten betyder så mycket för mig med min historia och så. Det är bara mycket känslor, säger Magyar till C More.

Magyar öppnade under 2017 upp om sin psykiska ohälsa som han tidigare har kämpat med och om att han blivit ambassadör för Suicide Zero, en organisation som arbetar med självmordsprevention och att belysa ämnet psykisk ohälsa. Dessutom lämnade han under 2017 Bajen för Greuther Fürth för att sedan i sommar komma tillbaka till klubben.

Magyar menar att det samlat bidrog till att känslobägaren rann över.

- Det är exakt det. För mig personligen betyder det här så jäkla mycket. Jag har pratat öppet om psykisk ohälsa, är stolt över det jag gör och det här är viktigt för mig. Det betyder så oerhört mycket för mig att vi får ta den här vinsten med känslorna bakom, säger han och fortsätter:

- Jag tror inte att man kommer att komma på de känslonivåerna i livet efter ens karriär. Det är som en explosion och det är så jäkla skönt. Bajen är något speciellt, Hammarby som klubb är något speciellt. Det är en gåva för Sverige. Det är bara fantastiskt. Vi ska njuta nu.

Se när Magyar bröt ihop och intervjun efteråt i spelaren ovan.