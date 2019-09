TV: Målfyrverkeri när Hammarby tog viktig seger

Hammarby var obesegrade hemma denna allsvenska säsong. Göteborg hade inte förlorat sedan första juni mot Örebro. Båda lagen låg på samma poäng och är i högsta grad med i kampen om europaplatserna.

Hammarby gjorde några förändringar från förlustmatchen mot IFK Norrköping innan uppehållet. David Fällman och Alexander Kacaniklic saknades på grund av skador och Nikola Djurdjic var avstängd. Richard Magyar klev in i försvaret, Vladimir Rodic tog plats på högerkanten och Aron Jóhannsson startade högst upp.

Blåvitt tvingades till en sen förändring då Hosam Aiesh blivit sjuk och hans plats tog Lasse Vibe som också fick bära kaptensbindeln.

Över 26.000 åskådarna skulle få se en otroligt händelsrik match med målfyrverkeri. Rodic, som fått sparsamt med speltid skulle omgående presentera sig i sin första allsvenska start denna säsong. Efter samspel med Jeppe Andersen avslutade 26-åringen i bortre hörnet och 1-0 efter bara två minuter.

I den sjunde minuten fick Darijan Bojanic helt ostört sikta in sig från 25 meter innan han tryckte iväg en stenhård projektil högt upp till höger förbi en chanslös Ioannis Anestis i Blåvitts mål.

Efter drygt 13 minuter höll Imad Khalili sig framme i straffområdet och styrde in 3-0. En sanslös urladdning från Hammarby och ett mål som tvingade Göteborg till samlat krismöte mitt på planen.

- Vi kommer inte alls upp till nivå första 25 minuterna. Det var en konstig halvlek för oss och vi har lite att ta tag i, sa Robin Söder till C More i halvtid.

Men allt var inte guld och gröna skogar för Hammarby som fick skadelistan utökad då både Aron Jóhannsson och Imad Khalili tvingades utgå. Ersättare blev Serge-Junior Martinsson Ngouali och Tim Söderström.

Göteborg skulle dock få in en viktig reducering då Robin Söder drev upp bollen centralt och spelade Giorgi Charaisjvili. En utrusande Johan Wiland stod för en fin räddning men bollen studsade på Simon Sandberg mot eget mål och Charaisjvili såg ut att vara sist på bollen.

I slutskedet av första 45 minuterna uppstod bråk på bortre långsidan där Göteborgs Nzuzi Toko och Bajens Bojanic var inblandade. Det slutade med varning för båda två.

Andersen fick med huvudet chansen att utöka men var Anestis framme med en fin räddning. Wiland ville inte vara sämre och förhindrade Göteborg att verkligen få känning i matchen då han kom ut och räddade Charaisjvilis friläge.

- Vi börjar jäkligt bra men slappnar väl av lite och låter dem rulla för mycket. Vi leder i alla fall med 3-1 så vi ska bara fortsätta och sätta dit fyran, sa Darijan Bojanic till C More i halvtid.



I inledningen av andra halvlek kom Andersen till ett bra läge men stoppades återigen av Anestis.



Richard Magyar som tidigare i matchen varit nära att bli målskytt höll sig framme efter en lågt slagen hörna och skickade in 4-1.



Den sanslösa målkavalkaden tog inte slut där. Robin Söder föll utanför straffområdet och på frisparken tryckte Charaisjvili in 4-2 med en kanonfrispark via stolpen och in.



Charaisjvili var inblandad i det mesta. Han drog på sig frispark på egen planhalva och varnades för förseelsen. Bojanic långt svepande boll hittade Mads Fenger som tryckte in 5-2 på volley.



Göteborg skulle få nya chanser till reducering, Toko drog i väg ett skott i stolpen och på returen vad Yusuf på plats men Wiland räddade på nytt. I slutminuterna skulle även allsvenskans skytteligaledare Muamer Tankovic få skriva in sig i målprotkollet då han från nära håll chippade in 6-2.

Startelvor:

Hammarby: Wiland - Sandberg, Fenger, Magyar, Widgren - Bojanic, Andersen, Rodic - Khalili, Johannsson, Tankovic.

IFK Göteborg: Anestis - Toko, Da Graca, Calisir, Wernersson - Eriksson, Yusuf, Sana, Vibe, Söder, Charaisjvili.