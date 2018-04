TV: Målvaktstränarens vårdslösa utrusning: "Otroligt tuff smäll"

Sirius assisterande målvaktstränare Karim Fegrouche, 36, fick under onsdagskvällen spela från start i klubbens hemmapremiär mot Häcken på Studenternas. Marockanen ersatte lagets förstemålvakt Joshua Wicks, som enligt Sirius Twitter-konto, lämnades utanför truppen av "personliga skäl".

Fegrouche var i den 22:e minuten inblandad i en het situation, där han rusade ut för att förhindra en målchans genom att hoppa med båda fötterna i vädret mot Alhassan Kamara, som stormade mot hemmamålet. Han tilldelades gult kort.

- Det är en rejäl smäll, en otroligt tuff smäll och där ska Karim Fegrouche vara glad över att han får fortsätta spela, säger C Mores kommentator Anders Fredriksson i sändningen.



Det kändes som att det var nära ett rött kort?

- Vi försökte väl säga det också, men han (domaren) tyckte inte att det var en så pass bra målchans, så det är väl så, säger Häcken-mittfältaren Erik Friberg till C More i paus.

Se målvaktens tackling i spelaren ovan.