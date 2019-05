TV: Mets: "Är serieledare inom en snar framtid"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Estländske landslagsbacken Karol Mets, 25, lämnade tidigare i år holländska klubben NAC Breda för spel i AIK och allsvenskan. 25-åringen tog direkt en ordinarie startplats i laget och är hittills noterad för sju raka starter i allsvenskan.

Mets märker redan av att det finns en bättre laganda i AIK än i Breda.

- I min förra klubb var det många spelare som var på lån, så de hade kanske inte samma känsla om man förlorade eller gjorde det dåligt. Spelare på lån kommer och går, medan spelarna som är här stannar. I mitt förra lag var det många individualister, så det var inte som ett lag och det var därför vi inte presterade heller, säger backen till TV4.

Men trots god laganda har AIK under inledningen av den här säsongen hackat i allsvenskan. Stockholmslaget har, inför söndagseftermiddagens derbymöte med Djurgården, endast elva poäng efter sju spelade matcher i allsvenskan.

Mets tror att spelarna har växt samman av de negativa resultaten och menar att det bara är en tidsfråga innan laget börjar rada upp segrar igen.

- Jag tror att det har fört oss närmare varandra. Vi vet att det är tufft att försvara en ligatitel. Att vinna är en sak, men att försvara är svårare. Vi vet hur det är och i fotboll kan du inte vinna varje match, så vi måste hantera förluster också. Jag tycker att det har gjort att spelarna har kommit närmare varandra. Vi vet nu vad vi ska göra om vi förlorar med 3-0 och kan komma ur det. Jag kan inte se varför vi inte ska vara serieledare inom en snar framtid, säger Mets.

Stockholmsderbyt börjar klockan 15.00 under söndagseftermiddagen och sänds på C More Fotboll och streamat på cmore.se.