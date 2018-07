TV: MFF bröt Norrköpings svit - Rieks avgjorde med vackert mål

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Malmö FF har fått upp farten i allsvenskan efter en tung vår.

I kväll tog man en ny seger mot topplaget IFK Norrköping efter att Sören Rieks slagit till med ett vackert mål.

- Det är mycket matcher och mycket vinster just nu, säger Rieks till C More efter matchen.