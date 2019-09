TV: MFF bröt sin förbannelse på straffar – och hänger med i guldstriden

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

KALMAR. Efter de inledande tio minuterna handlade det nästan bara om hur mycket Malmö FF skulle vinna med mot Kalmar FF.

Det blev 0-5, efter att MFF till slut även satt ett straffmål.

- Det behövdes en halkning för att den skulle gå in, säger Markus Rosenberg till C More.