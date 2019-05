TV: MFF klarade till slut av Elfsborgs tio man – vann med tre måls marginal

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

MALMÖ. IF Elfsborg kämpade bra med en spelare färre i 60 minuter, men Malmö FF höjde sig rejält i andra halvlek och fick med en 4-1-seger. - Första halvlek var inte speciellt bra från vår sida, säger MFF-mittfältaren Anders Christiansen till C More.

De inledande tio minuterna mellan Malmö FF och IF Elfsborg präglades av den tysta protest som bägge lagens supportrar genomförde på grund av de senaste veckornas ageranden och beslut från polisen. En protest som även satte prägel på inledningen av matchen, som var händelse- och tempofattig i tystnaden.

- Det är nästan som när man går på division 4-fotboll, och hör assisterande domarens flagga och man hör hur kaffet puttrar borta i kiosken, sa C Mores kommentator Patrik Westberg.

Elfsborg spelade dock bra, trots att de var på bortaplan, och hade bland annat ett farligt frisparksläge som slutade med en målchans efter en retur. Elfsborg tappade dock momentum efter en halvtimme. Då drog Simon Olsson nämligen på sig sitt andra gula kort, och när laget försökte hålla ut till halvtidsvilan så kom ett MFF-mål. Markus Rosenberg drog till på en boll som kom ner framför hans fötter, detta efter en hörnvariant.

- Falkenberg senast var dåligt, det här var ännu sämre. Vi får vara nöjda med 1-0, sa Rosenberg i C More i halvtid.

- En otroligt dålig halvlek. De skapar inte heller så mycket heller visserligen, så överlag en dålig fotbollsmatch. Sedan känns det ändå som att de har lite kommandot, och så ska det inte vara.

Elfsborg lyckades hittade en kvittering en knapp kvart in i andra halvlek, när Stefan Ishizaki kom i en lång löpning in i straffområdet och skarvade in bollen med ett bra avslut. 1-1-läget höll i ungefär två minuter, sedan gjorde Anders Christiansen 2-1 efter ett vackert distansskott från långt håll för att åter ge MFF ledningen.

- Jag hade skjutit in mig, då jag hade ett skott i ribban innan. Jag ville bara trycka av bollen mot mål, jag var hungrig på det, säger Christiansen till C More.

16139 åskådare på Stadion fick därefter se ett MFF gå över till att ha full kontroll på matchen, och sent kom även ett 3-1-mål när MFF ställde om. Till slut var det Sören Rieks som kom fri och lobbade över målvakten. Ytterligare några minuter senare, precis i slutet av matchen, kom ytterligare en omställning och Rosenberg gjorde 4-1. Det var matchens sista mål och MFF återtar därmed serieledningen.

- Vi spelade inte speciellt bra i första halvlek och sedan förändrades matchen efter att de fick rött kort och vi hade mer boll. Men första halvlek var inte speciellt bra från vår sida, säger Christiansen till C More.

- Ibland får man spelare utvisade och det viktiga var hur spelarna reagerade på det. Det var viktigt att vi inte backade hem för mycket, utan försökte i stället våga att stå upp och fiska efter något bra kontringsläge. Sedan fick de lite distansskott på oss och lite inlägg, men vi gick ändå för en kvittering. Sedan är det lite tråkigt att det stack i väg på slutet med två mål, då det ser lite sämre ut än vad spelarna presterade i dag. Jag tycker ändå att vi gjorde en fantastisk insats med en man mindre så pass länge, säger Elfsborg-tränaren Jimmy Thelin till C More.

Malmö FF: Dahlin – Lewicki, Bengtsson, Safari – Larsson (87'), Rakip (65'), Christiansen, Traustason, Rieks – Rosenberg, Antonsson (65')

Inhoppare: Molins (65'), Gall (65'), Vindheim (87')

IF Elfsborg: Stuhr Ellegaard – Holst, Gregersen, Nilsson, Strand – Cibicki, Olsson, Gojani, Ishizaki (59'), Levi (71') – Hümmet (65')

Inhoppare: Holmén (59'), Kabran (65'), Lundevall (71')