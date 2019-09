TV: MFF krossade Helsingborg i Skånederbyt - Rieks stora hjälten efter två mål

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

MALMÖ. Tidigt 1-0, 3-0 i halvtid, och efter det spelades matchen av. Det blev aldrig någon spänning i Skånederbyt mellan Malmö FF och Helsingborgs IF (3-0).

- Om man gör en sådan första halvlek är det bara att spela av den i andra. Det var skönt, säger Markus Rosenberg till C More.