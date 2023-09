TV: MFF slog Degerfors - befäste serieledningen

Malmö FF, som senast besegrade Hammarby IF på Tele2 Arena och toppar allsvenskan, bortaspelade under lördagen mot ett krisande Degerfors IF på Stora Valla.

MFF hotade tidigt genom Stefano Vechia, som kom till avslut, men fick se hemmakeepern Sondre Rossbach rädda till hörna. Lite senare fick Vecchia i stället revansch, då han kom fram i ett liknande läge och slog till med ett välplacerat avslut till 1-0-ledning i halvtid.

- Jag har gjort det några gånger i min karriär, vikt in och lagt den i bortre, säger Vecchia till Discovery+.

I andra halvlek var MFF också effektivt och fick in ytterligare ett mål signerat mittfältaren Sergio Pena till 2-0. MFF verkade där och då ha koll på läget, men i slutskedet reducerade Diego Campos för hemmalaget.

MFF höll till slut undan och vann med 2-1 på Stora Valla. Därmed har MFF nu fyra poäng ner till tvåan IF Elfsborg och fem poäng ner till trean BK Häcken i bottenstriden.

- Det var in i det sista, men det är fantastiskt. Shit alltså, det är mycket regn, säger Vecchia och fortsätter:

- Det var fantastiskt viktigt att vinna. Du ser vädret (mycket regn), det blev som det blev, men det var viktigt med tre poäng.

Degerfors är nästjumbo med 23 poäng, lika många poäng som IK Sirius har på kvalplats.

Startelvor:

Degerfors: Rossbach - Granath, Bergqvist, Korac, Mammar - Gwargis, Örqvist, Gravius, Campos - Bolin, Lindgren.

Malmö: Dahlin - Jansson, Cornelius, Olsson - Ali, Pena, Berg Johnsen, Berg - Vecchia, Kiese Thelin, Nanasi.