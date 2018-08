TV: MFF-talang målskytt i startdebuten: "Hann inte tänka så mycket"

Malmö FF:s talangfulle försvarare Hugo Andersson, 19, stod under våren för ett kort inhopp i allsvenskan, men satt mestadels på bänken eller var utanför lagets matchtrupp. I dag fick talangen äntligen chansen från start i backlinjen mot Trelleborg på Stadion.

- Jag hade väl det lite på känn, då både Ralle (Rasmus Bengtsson) och Behrang (Safari) inte var helt hundra, så det var bara att gå in och köra, säger Andersson till C More i halvtid.

Två minuter tog det, sedan var talangen allsvensk målskytt i sin startdebut. Andersson mötte ett lågt inlägg i straffområdet efter en kort hörna och slog till på volley till 1-0. Det var förstås hans första mål för klubben i serien.

- Jag hann väl inte tänka jättemycket. Vi fick en snabb hörna och jag kom fram med högerfoten. Jag tänkte inte efter så mycket, det bara kom, säger talangen till C More.

- Det är en riktigt bra passning av Christiansen och ett kliniskt avslut. Det får man kalla en hyfsad start i debuten från start, säger C Mores expert Anders Andersson i sändningen.

Andersson tränade redan i fjol emellanåt med Malmö FF:s A-lag, men fick ingen speltid i allsvenskan då.

Se debutmålet i spelaren ovan.