TV: MFF tog första segern – Rosenberg med både mål och assist

MALMÖ. Det var både lättnad och glädje när Malmö FF vann sin första allsvenska match för året, i och med 2-0 hemma mot Östersunds FK. - Skönt att vara igång, säger Markus Rosenberg, som var tillbaka i elvan, till C More.

Efter oavgjort mot BK Häcken och förlust mot Gif Sundsvall så tog Malmö FF ett nytt grepp inför matchen mot Östersunds FK, och MFF kom ut i första halvlek som det bättre laget. Sören Rieks hade ett mål korrekt avvinkat för offside, Östersund räddade någon boll på mållinjen, och Markus Rosenberg var tillbaka i startelvan och var het.

ÖFK var inte utan chans. Tom Pettersson hade ett fint läge på en fast situation, och Hosam Aiesh ville ha en straff efter att fallit i kontakt med Rasmus Bengtsson. 1-0 till MFF kom dock efter drygt en halvtimme. Hög bollvinst, pass från Rosenberg, kyligt avslut av Antonsson. 1-0 stod det också i halvtid.

- Ett stort steg framåt jämfört med hur det sett ut, sa Antonsson till C More i halvtid.

Östersunds tränare Ian Burchnall var öppet besviken, och gjorde ett dubbelbyte för att enklare kunna passa sig ur MFF:s höga press, men kunde inte kapitalisera på det. Istället tog det ytterligare någon kvart innan nästa MFF-anfallare gjorde mål. Inlägg från höger, och till slut kunde Rosenberg få in bollen inför 14000 åskådare.

MFF höll också ut, och marginalen hade kunnat vara större. Det enda sura för MFF var att Arnor Traustason behövde bytas ut i slutet av matchen. Islänningen fick lämna matchen på bår. Bägge lagen har nu inlett säsongen med en vinst, en oavgjord, och en förlust.

- Överlag en ganska bra prestation sedan just i dag var det väl mest tre poäng vi var ute efter och inte så mycket skönlir. Men vi bjöd ändå på lite bra spel, säger Markus Rosenberg till C More.

Han berättar att det varit tungt att sitta vid sidan.

- Det har varit frustrerande, det är det alltid när man är borta från laget och det kanske inte gått som det har tänkt sig. Jag kände mig i otroligt bra form mot Chelsea så det blev nästan två försäsonger och det var lite tungt mellan Chelsea och här, men det är skönt att vara igång nu.

Startelvor:

Malmö FF: Dahlin - Vindheim, Bengtsson, Lewicki, Larsson - Traustason, Christiansen, Bachirou, Rieks - Antonsson, Rosenberg.

Östersunds FK: Keita - Sonko Sundberg, Pettersson, Isherwood - Ssewankambo, Amin, Colkett, Edwards - Aiesh, Gero, Sellars.

Matchen mellan Malmö FF och Östersunds FK sänds på C More Fotboll och cmore.se. Matchstart 17.30.