TV: MFF tog revansch på Djurgården - Strandberg stor hjälte på Stadion

Malmö tog under torsdagskvällen emot Djurgården på Stadion. Laget föll senast med 0-3 mot Kalmar på bortaplan och jagade därmed revansch mot Stockholmslaget, som i sin tur också var revanschsuget efter söndagens derbyförlust mot Hammarby på Tele2 Arena.

Malmö inledde matchen bäst och såg tidigt ut att ta ledningen i matchen, när Markus Rosenberg var sist på bollen i mål efter en frispark utifrån. Domaren Andreas Ekberg valde däremot att döma bort målet för en duell i straffområdet mellan Carlos Strandberg och Jonas Olsson, där den senare föll i straffområdet.

Den regerande mästaren fortsatte att trycka på framåt - ofta genom firma Rosenberg/Strandberg. I mitten av första halvlek tog sig Strandberg runt på vänsterkanten och satte in bollen framför mål till sin anfallskollega, som den gången nickade i stolpen. Hemmalaget fick vänta på att fira ytterligare.

Djurgården var inte helt ofarligt och var strax innan halvtid nära ett ledningsmål. Tinotenda Kadewere blev helt ren i straffområdet, men feltajmade sin löpning något till ett inlägg och Jonathan Ring och nickade i stället utanför mål.

Till slut fick Malmö utdelning - och det var just genom klubbens anfallspar. Rosenberg matade i den 59:e minuten in ett inlägg i straffområdet, där högerbacken Erik Larsson kom in bakom Jonathan Augustinsson vid den bortre stolpen och petade fram bollen till Strandberg, som enkelt tryckte in sitt andra mål för säsongen till 1-0.

- Det var ett bra anfall, fick returen snett, inåt, bakåt efter Markus (Rosenberg), så det var skönt, säger Carlos Strandberg till C More.

- Det var ett tag sedan jag fick spela och i min ålder behöver man spela hela tiden för att vara i form, men det var skönt att få komma in och göra mål, fortsätter han.

Djurgården jagade länge ett kvitteringsmål, men kom inte särskilt nära ett sådant och blev med två minuter kvar av matchen en man mindre på planen, då Jonas Olsson drog på sig sitt andra gula kort och visades ut. MFF höll därmed undan och vann till slut matchen med uddamålet på Stadion.

- Det är klart att det är oerhört viktigt. Vi är Malmö FF och är vana vid att vinna och vill vinna titlar. Det är skönt att vara tillbaka på vinnarspåret, säger Strandberg.

Malmö FF klättrade därmed till fjärdeplats med elva poäng, medan Dif är kvar på tiondeplats på åtta poäng i allsvenskan.

Se Strandbergs mål i spelaren ovan.

Malmö FF:s lag: Dahlin - Larsson, Nielsen, Bengtsson, Safari (Binaku, 79) - Rieks (traustason, 46), Lewicki, Bachirou (Adrian, 77), Svanberg - Rosenberg Strandberg.

Djurgårdens lag: Isaksson - Gunarsson (Movsisian, 80), Danielson, Olsson, Augustinsson - Ring, Ulvestad, Karlström (Walker, 66), Radetinac (Kozica, 68) - Kadewere, Badji.