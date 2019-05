TV: MFF vann efter problem mot Falkenberg – Rosenberg tvåmålsskytt och straffmissare

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

FALKENBERG/STOCKHOLM. Falkenbergs FF kämpade på bra, men Malmö FF lyckades till slut ta sig till en 2-1-seger på bortaplan efter att Markus Rosenberg varit inblandad i det mesta och FFF bjudit på ett mål. - Otroligt viktigt att vinna. Sedan att det inte såg särskilt bra ut… det är en annan femma, säger Marcus Antonsson till C More.

Det såg i början nästan ut att vara för enkelt för Malmö FF mot Falkenbergs FF på söndagen. Innan det hade gått tio minuter hade MFF haft tre skarpa målchanser: en bra nick som räddades av FFF, ett lågt inlägg som gick precis bakom en helt fri Marcus Antonsson, och ett nickmål av Markus Rosenberg.

När MFF sedan bjöds på ett andra mål, när FFF misslyckades med en pass hem till målvakt och Rosenberg fick öppet mål, så verkade matchen nära på över trots att endast 25 minuter hade spelats. Det positiva MFF-momentumet ändrades dock.

Fouad Bachirou gick av skadad precis efter det andra målet, och Falkenberg tog sig in i matchen med direkta anfall och farligheter via fasta situationer. 33-åringen Karl Söderström, som är inne på sin första allsvenska säsong, fick in 1-2-reduceringen precis innan halvtidsvilan, även det med en nick.

5252 åskådare på arenan, nytt publikrekord, hade fått se en första halvlek där MFF inledde dominant, men där flera siffror – exempelvis avslut och bollinnehav – var jämnt i halvtid.

- Vi hamnar tyvärr i fällan där vi leder med 2-0 och bevakar. Då kommer de in i matchen, får mycket boll, och de är starka på att slå långt från alla kanter och skicka upp mittbackar. Då blir det ett sådant mål till slut. De vinner andraboll efter andraboll efter andraboll, sa Rosenberg till C More i halvtid.

I andra halvlek kunde MFF gått upp till en ny tvåmålsledning, efter att Rosenberg fixat en straff efter hands, men Rosenberg drog själv straffen hårt i underkant av ribban (totalt skedde tre straffmissar i allsvenskan under söndagen) och ut. Trots att FFF orsakade MFF vissa problem i andra halvlek, där bland annat Johan Dahlin gjorde en fin räddning på stopptid, så lyckades MFF hålla ut. De har nu tagit tretton poäng på de fem senaste matcherna.

- Otroligt viktigt att vinna, att vi tar med oss tre poäng härifrån. Sedan att det inte såg särskilt bra ut… det är en annan femma, säger Marcus Antonsson till C More.

- Vi får en flygande start och gör två tidiga mål, sedan vet jag inte vad som händer. De (Falkenberg) är fysiskt starka och får matchen dit de vill och sedan blir det mycket att kämpa, springa, kampa hela matchen ut. Men vi göra det och sedan gör Johan (Dahlin) en helt fantastisk räddning i slutet som räddar oss i dag.

Falkenbergs FF: Brattberg – Brink Joza, Johansson, Karlsson, Ericsson (88') – Söderström, Mathisen, Chibuike (77'), Björkengren, Englund (77') – Peter

Inhoppare: Wede (77'), Pogrebnyak (77'), Östlind (88')

Malmö FF: Dahlin – Larsson, Bengtsson, Lewicki – Vindheim (65'), Christiansen, Bachirou (29'), Traustason, Rieks (79') – Antonsson, Rosenberg

Inhoppare: Safari (29'), Berget (65'), Rakip (79')