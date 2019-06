TV: MFF vinnare av Skånederbyt – Rosenberg matchvinnare när HIF inte fick hål på MFF

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

HELSINGBORG. Malmö FF vann årets första allsvenska Skånederby. Markus Rosenberg hittade en lucka att springa in i och gjorde matchens enda mål inför drygt 16000 åskådare på Olympia.

- Vi höll undan och fick med oss tre poäng, det var det viktiga, säger MFF-kuggen Oscar Lewicki till C More.