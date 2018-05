TV: MFF:s dubbla bakslag - duon skadade

Malmö FF kom i dag till spel mot Trelleborg utan Behrang Safari och Fouad Bachirou, men även Andreas Vindheim, som är långtidsskadad. Det dröjde dock inte länge förrän den listan var förlängd efter en halvlek på Vångavallen.

Mittbacken Rasmus Bengtsson, som under våren haft skadeproblem, ströks sent ur startelvan efter uppvärmningen, vilket gjorde att Franz Brorsson fick kliva in från start.

Därefter var det Arnor Traustasons tur att lämna planen. Han vred i den 37:e minuten foten i en duell med Freddie Brorsson, vilket gjorde att han fick kliva av planen för att sedan komma in igen. Han blev därefter ersatt av Bonke Innocent på mittfältet.

- Aj, aj, aj... Som ni vet har ju han haft skadebekymmer tidigare. Det är foten som far illa, säger C Mores kommentator Daniel Kristiansson.

