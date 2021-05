TV: Missräkning för AIK efter märkligt mål - Stefanelli räddade poäng sent

Under lördagen ställdes trean AIK mot tian Mjällby på hemmaplan, i de båda lagens sista match innan EM-uppehållet.

AIK tog ledningen redan i den tionde minuten. Argentinaren Nicolas Stefanelli sköt in 1-0 från nära håll efter att Mjällbys mittback Eric Björkander sparkat hål i luften på ett inspel från Saku Ylätupa.

Därefter var den första halvleken händelsefattig. Utöver en tung frispark från Sebastian Larsson, vilken räddades av Mjällbys kepper Samuel Brolin (inlånad från just AIK), skapade inte lagen någonting nämnvärt.

Det stod 1-0 till AIK i paus, men efter vilan tog gästerna tag i taktpinnen och började skapa farligheter. Det ledde fram till en kvittering i den 64:e minuten, då Mamudu Moro nickade in 1-1 från nära håll på ett inlägg från Joel Nilsson. Moro hade bytts in bara två minuter tidigare.

Bara minuter efter 1-1-målet var AIK nära att kunna jubla över ett lika lyckat inhopp. För i den 65:e minuten byttes Nabil Bahoui in och två minuter senare brände han ett superläge. Han blev ren på den bortre stolpen med bollen vid fötterna, men sköt tätt utanför ena stolpen.

Och istället skulle Mjällby-tränaren Christian Järdlers drag att sätta in Mamudu Moro på planen bli ännu bättre. I den 71:a minuten gjorde han nämligen sitt andra mål för dagen, och det på ett märkligt sätt. Mjällby tog ett snabbt inkast på offensiv planhalva och slog in bollen i straffområdet.

Där fajtades bortaforwarden Jacob Bergström med AIK:s målvakt Budimir Janosevic om att nå först till bollen. Den sistnämnde lyckades med det, men han stötte den rakt på Moro. Bollen studsade på inhopparens ben och in i mål.

- Du måste ha tur för att göra mål. Jag tar alltid löpningen för jag vet att han kan tappa bollen. Det finns alltid en chans, säger Moro till Discovery+ efteråt.

AIK gick hårt för en kvittering efter det och med en kvart kvar att spela var man nära att hitta rätt. Då skarvade Henok Goitom vidare ett inlägg till Nabil Bahoui, som sköt ett skott som Samuel Brolin reflexräddade.

I den 77:e minuten skrek sedan Mjällby på straff och målchansutvisning för inbytte Jetmir Haliti, efter att Jacob Bergström fallit i en löpduell. Men domaren Fredrik Klitte friade.

I stället lyckades AIK till slut få in 2-2. Nicolas Stefanelli dunkade in bollen i nät via en Mjällby-back efter att en hörna landat hos honom vid den bortre stolpen. Nu har nyförvärvet tagit klivet upp på tre gjorda mål i årets allsvenska.

- Det var en tuff match. Vi låg under med 0-1, men vi kom tillbaka starkt och tog ledningen. Tyvärr blev det 2-2 till slut, säger Mamudo Moro till Discovery+.

Sitt eget succéinhopp kommenterar Mjällby-anfallaren så här:

- Jag fokuserar bara på att jobba hårt för att vi ska ta poäng och vinna matchen.

AIK-backen Alexander Milosevic till Discovery+:

- Det blir Hawaii-fotboll. De har mer boll och vi vilar inte med bollen. Det är som det är.

- Vi leder med 1-0 och det är ingen garanti. Man måste avsluta matcherna och jag tycker vi har många chanser att göra mål, men vi sätter dem inte riktigt. Det är bara att gratulera Mjällby till en bra insats och vi är lite sämre.

- Vi är på hemmaplan och vi går alltid för vinst. Det är okej, men vi är inte nöjda med en poäng.

Krysset innebär att AIK skrapade ihop 14 poäng på de åtta vårmatcherna. Mjällby står på tio poäng efter lika många spelade matcher.

AIK:s lag: Budimir Janosevic - Mikael Lustig, Alexander Milosevic, Sotirios Papagiannopoulos (Jetmir Haiti 75), Erick Otieno - Sebastian Larsson, Bilal Hussein - Saku Ylätupa (Bojan Radulovic 75), Nicolas Stefanelli, Tom Strannegård (Nabil Bahoui 65) - Henok Goitom

Mjällbys lag: Samuel Brolin - Max Watson, Eric Björkander, Ivan Kricak - Joel Nilsson, Jesper Gustavsson, Enoch Kofi Adu (Viktor Gustafson 72), Kadir Hodzic - David Löfquist - Andreas Blomqvist (Mamudu Moro 62), Jacob Bergström