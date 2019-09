TV: Nalic ställs mot sitt MFF: ”Jag måste stå upp för mitt lag”

Malmö FF:s talang Adi Nalic spenderar den här säsongen på lån i AFC Eskilstuna. 21-åringen menar att det var han själv som tog initiativ till utlåningen, bara tre månader efter att han kom till MFF från Landskrona.

- Jag hade en önskan om att få mer speltid. På matcherna såg jag att det var en del som gick före mig och jag kände väl att utveckling och speltid var min största prioritet, säger han till TV4.

- Även om jag vill spela i MFF fick jag ta en väg runtomkring för att komma hem igen.

TV4: Det känns inte jättevanligt att en 21-åring tar det beslutet på eget bevåg i en klubb som Malmö?

- Nej, det kanske det inte är. Men jag är inte som alla 21-åringar.

Under söndagen kommer Nalic att ställas mot Malmö FF, när skånelaget kommer på besök till Tunavallen. MFF behöver tre poäng för att fortsatt kunna utmana om SM-guldet, medan AFC behöver tre poäng för att kunna förbättra sina chanser att hänga kvar i den högsta serien.

- Det är speciellt. Samtidigt som man önskar de allt det bästa med tre poäng och serieseger och så, så måste jag stå upp för mitt lag och göra mitt allra yttersta. Jag är väldigt professionell och när jag går ut på plan kommer jag göra allt för mitt lag, säger Nalic.

Mötet mellan AFC Eskilstuna och Malmö FF visas på C More Fotboll och streamas på cmore.se, med start 17.20 under söndagen.