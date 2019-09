TV: Norling: "Dumt om vi gjorde ytterligare misstag"

AIK tappade viktiga poäng i guldstriden efter oavgjort mot Elfsborg. I slutminuterna var AIK-spelarna frustrerade över en utebliven straff. - De var förbannade och det är dumt om vi gjorde ytterligare misstag, sa Rikard Norling till C More efter att han fick lugna ner spelarna.

Matchen började lite avvaktande men tempot skulle öka. Elfsborg hade flera möjligheter att ta ledningen, bland annat från Gustav Henrikssons ribbträff.

Ändå var det AIK som skulle ta ledningen, detta genom Henok Goitom i 75:e matchminuten.

Men Elfsborg replikerade snabbt efter att Jonathan Levi tagit sig fram i straffområdet och sköt in kvitteringen i 83:e minuten.

- Vi gör en match i sin helhet som är så där måste jag säga. Vi kommer ut hyfsat men tappar betänkligt i första halvlek. Vi fajtar oss in i matchen och får ledningsmålet. Men sedan så blir det en situation där det såg som att bollen ville spela till deras spelare och så gör Elfsborg 1-1, sa Rikard Norling till C More efter matchen.

I slutminuterna ville också AIK ha straff då Anton Salétros revs ner i straffområdet men domare Mohammed Al Hakim friade. Efter slutsignal sprang flera spelare fram för att konfrontera Hakim men då var tränare Rikard Norling snabb med att lugna spelarna.

- De var förbannade och det är dumt om vi gjorde ytterligare misstag. Om det nu var straff så hjälper det inte om vi får avstängningar inför avslutningen av säsongen, sa Norling om situationen.

Se intervjun med Norling i spelaren ovan.