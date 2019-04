TV: Norrköping reste sig trots Larssons utvisning - Larsen matchhjälte på tilläggstid

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Falkenberg hämtade upp till 3-3 efter Jordan Larssons utvisning.

Men Norrköping reste sig för fjärde gången och på tillägstid nickade Kasper Larsson in 4-3 och alla tre poängen för östgötarna.

- Det var inte vår dag idag men att vi får med oss tre poäng visar att vi har en styrka i laget, säger matchhjälten till C More.