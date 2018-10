TV: Norrköping sätter press på AIK efter knapp seger - guldstriden kan bli en rysare

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

STOCKHOLM. Norrköping höll för trycket och slog BP under onsdagen.

Nu är laget en poäng bakom AIK i guldstriden, inför ”Gnagets” match mot Östersund.

- Nu är nog AIK pressat, säger Pekings Andreas Johansson till C More.