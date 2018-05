TV: Ny förlust för MFF - Blåvitt segrare i klassikermötet för första gången sedan 2012

Efter en inledning av matchen med ställningskrig fick Malmö FF den första heta målchansen i matchen efter en knapp halvtimme när Sören Rieks sköt tätt utanför efter ett inlägg.

Det var dock IFK Göteborg som skulle ta ledningen i matchen. Victor Wernersson, fostrad i just Malmö FF, rann igenom i den 43:e minuten efter ett misstag av MFF-backen Eric Larsson och placerade in bollen till 1-0.

Målet var Wernerssons första i allsvenskan, och kom mot klubben där han själv är fostrad.

- Det är klart att det är lite speciellt. Men jag var bara i juniorlaget, aldrig i A-laget, så det blir kanske inte riktigt den känslan. Men det är kul i vilket fall att göra mitt första allsvenska mål, och kanske lite speciellt att göra det mot just Malmö, sade Wernersson till C More i paus.

I halvtid bytte MFF-tränare Magnus Pehrsson ut Larsson och satte in Isak Ssewankambo.

- Jag känner att vi kan få in lite ny energi i Isak. Eric har löpt väldigt mycket och inte riktigt fått ut det vi ville. Jag vill få in en spelare som är sugen på att attackera, sade Pehrsson till C More.

I den andra halvleken hade IFK Göteborg ett jätteläge att sätta 2-0, men Johan Dahlin stod för en bra räddning från nära håll.

MFF skulle i stället kvittera till 1-1 i den 54:e minuten när Carlos Strandberg rann igenom och kyligt satte bollen i mål bakom Pontus Dahlberg.

Blåvitt skulle dock återta ledningen snabbt. I den 58:e minuten fick Emil Salomonsson en lång passning från André Calisir och serverade en framstörstande August Erlingmark i straffområdet som stötte in 2-1.

Strax efter målet bytte MFF ut Fouad Bachirou, som tidigare haft problem med en skada, och satte in Markus Rosenberg.

Med knappa tio minuter åkte Blåvitt-målskytten Victor Wernersson på en smäll i duell med en MFF-spelare och tvingades bryta matchen efter att ha blivit utburen på bår.

MFF låg på för en kvittering, men Blåvitt lyckades hålla ut och vann med 2-1, vilket var lagets första seger mot MFF i allsvenskan sedan 2012. Förlusten var MFF:s tredje på de fem senaste matcherna, och den regerande svenska mästaren parkerar på en blygsam åttondeplats i en haltande allsvenska efter åtta matcher med elva poäng. Man har åtta poäng upp till serieledande Hammarby.

För Blåvitt gör segern att man klättrar till sjätte plats i allsvenskan med tolv poäng på sju matcher.

- Det är fantastiskt skönt. Vi är så jävla värda de här tre poängen. Vi spelar ingen briljant fotboll i dag, men vi gör som krävs för att ta de tre poängen, säger segerskytten August Erlingmark till C More efter matchen.

För MFF väntar nu en cupfinal mot Djurgården på Tele2 Arena på torsdag, medan Blåvitts nästa match spelas i allsvenskan hemma mot IFK Norrköping på söndag.

Se Erlingmarks avgörande 2-1-mål i spelaren ovan.

Startelvor:

Malmö FF: Dahlin - Larsson, Bengtsson, Nielsen, Safari - Svanberg, Bachirou, Lewicki, Rieks - Strandberg, Jeremejeff.

IFK Göteborg: Dahlberg - Starfelt, Calisir, Eriksson - Salomonsson, Erlingmark, Diskerud, Wernersson - Omarsson, Engvall, Ohlsson.