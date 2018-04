TV: Ny läktarskandal mellan IFK och Bajen - bengal kastades från Bajenklacken

Det bjöds på trista bilder under mötet mellan IFK Göteborg och Hammarby under tisdagen. På tv-bilderna sågs hur det kastades en bengal av någon från Hammarbys klacksektion in mot en sektion med supportrar från IFK Göteborg.

- Stämningen blev förstås ganska så hätsk, säger C Mores programledare Anna Brolin, och lägger till att det inte såg ut som att någon person kom till skada.

Mellan just IFK Göteborg och Hammarby skedde en liknande incident under 2015. Även då var det supportrar till Hammarby som kastade bengaler mot en annan sektion. Vid det tillfället tvignades domaren Mohammed Al-Hakim stoppa matchen, det krävdes dock inte under incidenten under tisdagskvällen.

Enligt Göteborgs-Posten träffades två personer av bengaler i samband med matchen, vid två olika tillfällen, det första tillfället skedde innan avspark.

- Men det finns inga uppgifter om personskador än så länge, säger Stefan Gustafsson presstalesperson vid polisen region Väst, till tidningen.

Matchen slutade med seger för Hammarby, efter att Jiloan Hamad avgjort på övertid.