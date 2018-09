TV: Ny seger för AIK - forwardsstjärnorna sänkte Blåvitt

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

GÖTEBORG. Fortsatt tungt för IFK Göteborg och fortsatt guldvittring för AIK.

De svartgula slog de blåvita med 2-0 under torsdagen.

- Så länge jag kan göra mål och hjälpa laget till tre poäng, så är det bästa som finns, säger Henok Goitom till C More.