TV: Ny seger för Sundsvall - dubbla mål av Hallenius och kanonskott av Wilson

Tränaren Joel Cedergren reagerade starkt när journalisterna på plats på den årliga upptaktsträffen inför säsongen tippade Gif Sundsvall sist i tabellen.

- Jag satt med Linus (Hallenius) när det resultatet visade och då kände vi: "Nu jäklar". Sen har vi en whatsapp-grupp som alla spelare och ledare är med i. Ferran (Sibila, assisterande tränare) skickade ett foto på den tippade tabellen i den gruppen och då reagerade alla spanjorer (i truppen) med arga gubbar, knivar och yxor. Så de är taggade. Tack för det, alla journalister, sa Cedergren då.

Och faktum är att Gif-tränaren under starten av säsongen gett tvilvarna svar på tal.

Sundsvall, som varit starka på hemmaplan under inledningen av allsvenskan, inledde nämligen klart bäst även i den första halvleken mot BP. Linus Hallenius slog till två gånger om – och satte hemmalaget i förarsätet.

Det första målet tillkom efter ett långt inkast från Samuel de los Reyes Dominguez. Hallenius lurpassade bakom BP:s backlinje som tappade bort anfallaren – och Hallenius vände runt med bollen innan han bestämt krutade in 1-0.

2-0 kom bara minuterna senare då han, via ett väggspel med Romain Gall, kom fri och placerade in sitt andra för dagen.

Tidigt i den andra halvleken utökade hemmalaget, den här gången genom Peter Wilson som gjorde sitt första allsvenska mål för säsongen. Wilson bröt in från kanten och avlossade högerkanonen. Bollen letade sig in i det bortre hörnet och betydde alltså 3-0.

Matchen slutade 3-0 för hemmalaget som därmed tog sin tredje seger för säsongen. Men samtidigt som laget imponerat på plan riskerar den ekonomiskt krisande klubben att bli av med en av sina mest framstående spelare. På plats under lördagen fanns nämligen scouter från Heerenveen för att spana in succéspelaren Romain Gall.

- Jag är jättenöjd, det är klart jag är det. Vi är bra och vi förtjänar att vinna. Jag är väldigt över att vi håller fokus i andra halvlek, även om vi inte skapar så mycket så är det en utmaning. Vi sa i halvtid att: "Nu är det mentala et viktigaste, inte det taktiska", säger tränaren Joel Cedergren till C More.

Startelvor:

Gif Sundsvall: Eskelinen - Björkander, Moros Garcia, Myrestam - Tamimi, Batanero, Sagra, Dominguez - Gall, Hallenius, Wilson.

BP: Petric - Björkén, Silwerfeldt, Rauschenberg, Figueroa - Söderström, Sandberg Magnusson, Gustafsson - Omondi, Martin, Ajeti.