TV: Ny uppvisning av Häcken - två kanonmål i 6-0 (!)-segern

5-0 hemma mot Djurgården i senaste hemmamatchen.

Och 6-0 mot BP på söndagen.

Häcken är glödheta just nu.

- Vi är ett bra lag nu, säger tvåmålsskytten Alexander Jeremejeff till C More.