TV: Nygren om att göra mindre media: "Ska fokusera på rätt grejer"

Foto: C More.

Benjamin Nygren har i år gjort succé i allsvenskan. Men i samband med KFF-mötet stoppades han från intervjuer. - Vi kom överens om det, tillsammans med Poya och Kennet (Andersson) att vi skulle göra så för att jag ska fokusera på rätt grejer, säger han till C More.

IFK Göteborgs jättetalang Benjamin Nygren har imponerat stort under inledningen av den här säsongen. 17-åringen är hittills noterad för tre mål och tre assist på fem spelade matcher och under senaste hemmamötet med Helsingborgs IF, så fanns flera europeiska klubbar på plats på Ullevi för att följa talangens framfart.

Men i samband med torsdagens möte med Kalmar, så stoppades media från att intervjua 17-åringen och Blåvitt meddelade därefter att det bland annat är med anledning av stor "uppståndelse" kring talangen. Tränaren Poya Asbaghi berättade inte hur länge det kommer att vara så, men att det skulle vara så under en period "där det kanske har varit lite för mycket".

- Det blir extremt mycket uppståndelse. Han har pratat med media och vi tycker att det som sägs från och med nu är hyfsat irrelevant. Då är det bättre att han får fortsätta fokusera på det han har gjort så bra hittills, sa Asbaghi till GP.

I kväll ställde däremot Nygren upp på en intervju med C More inför mötet med AIK på Ullevi. Då sa han så här om beslutet:

- Vi kom överens om det, tillsammans med Poya och Kennet (Andersson) att vi skulle göra så för att jag ska fokusera på rätt grejer och nästa match hela tiden.

C More: Du spelar med Robin Söder som också slog igenom som väldigt ung. Hur mycket snackar du med honom om sådant?

- Jag har snackat en del med honom innan, men jag snackar med honom, precis som alla andra, om allting.

C More: Vad hade han för råd då?

- Det är som jag själv är inne på, att man ska ta allt med en nypa salt och inte få någon hybris. Då kommer det inte gå bra.

Se hela interjvun i spelaren ovan.