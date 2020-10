TV: Nyholm räddade derbypoäng för Djurgården - i 94:e minuten

Efter de tre första allsvenska omgångarna genomförde Djurgården ett målvaktsbyte. Ut: Tommi Vaiho. In: Per Kristian Bråtveit. Och under söndagen, i omgång 23, var det dags igen. Vaiho fick chansen istället för Bråtveit i derbyt mot Hammarby.

Det stoppade inte Bajen från att ta ledningen. I den 24:e minuten stötte Muamer Tankovic, som är tillbaka efter skada, in 1-0 från nära håll efter att Vaiho lämnat retur på ett skott från Alexander Kacaniklic.

- Känns jättebra att få göra mål, sa Tankovic till Dplay i pausvilan.

Överlag skapade lagen få heta målchanser i den första halvleken. Mot slutet av de första 45 minuterna kom de dock till varsitt farligt skottläge i närheten av straffområdeslinjen. Men både Aron Johannsson och Magnus Eriksson fick till avslut som gick en bit över ribban.

I paus stod det 0-0. Då gjorde båda lagen ett byte. I Hammarby klev Gustav Ludwigson in mot målskytten Tankovic, och i Djurgården fick forwarden Emir Kujovic hoppa in. Ut gick Edward Chilufya.

- Han såg kraftlös ut, sa tränaren Thomas Lagerlöf om ”Chili” till Dplay inför andra halvlek.

Djurgården försökte trycka på för en kvittering i den andra halvleken men länge gjorde man det förgäves. En stor möjlighet skapade man, i den 62:a minuten. Efter ett inspel snett inåt bakåt från Aslak Fonn Witry fick Magnus Eriksson ett jätteläge att trycka in 1-1. Men nyförvärvet sköt över.

I den 94:e minuten lyckades dock gästerna få in ett mål. Inhopparen Jesper Nyholm tryckte in 1-1 från nära håll efter en tilltrasslad situation på en frispark.

- En poäng är jätteviktigt. Varje poäng i slutet kommer räknas, säger målskytten till Dplay. - Skönt med en poäng men jävligt tråkigt att inte vinna matchen.

Därmed står båda lagen på 33 poäng. Djurgården har dock spelat en match mindre än Hammarby. Upp till tredjeplatsen är det tre poäng i den haltande tabellen.

Djurgården har nu spelat sex raka allsvenska matcher utan att vinna.

Hammarbys lag: David Ousted - Simon Sandberg (Tim Söderström 21), Richard Magyar, Mads Fenger, Mohanad Jeahze (Dennis Widgren 70) - Jeppe Andersen, Darijan Bojanic (Serge-Junior Martinsson Ngouali 85) - Alexander Kacaniklic (Imad Khalili 85), Abdul Khalili, Muamer Tankovic (Gustav Ludwigson 46) - Aron Jóhannsson

Djurgårdens lag: Tommi Vaiho - Aslak Fonn Witry, Jacob Une Larsson, Jonathan Augustinsson, Elliot Käck (Jesper Nyholm 58) - Fredrik Ulvestad, Jesper Karlström - Haris Radetinac (Kalle Holmberg 81), Curtis Edwards (Nicklas Bärkroth 58), Edward Chilufya (Emir Kujovic 46) - Magnus Eriksson