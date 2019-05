TV: Oavgjort i toppmötet mellan Blåvitt och Malmö FF - MFF behåller serieledningen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

GÖTEBORG. Slutsålt på Gamla Ullevi och en publikfest, men varken IFK Göteborg eller Malmö FF kunde rycka ifrån under matchen och det allsvenska toppmötet slutade mållöst.

- Ett rättvist resultat, säger Blåvitts Sebastian Ohlsson till C More.