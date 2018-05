TV: ÖFK-anfallarna sänkte Häcken - när "Sotte" kan ha tackat för sig

Östersunds FK-tränaren Graham Potter mönstrade i dag ett nytt anfallspar mot Häcken på Jämtkraft Arena. Saman Ghoddos var inte tillgänglig för spel, då han sedan tidigare är på läger med Irans landslag inför VM i Ryssland, vilket i stället gav plats åt Dino Islamovic och Jamie Hopcutt i anfallet. Det blev succé.

Östersund tog i den 24:e minuten ledningen i matchen. Hosam Aiesh vände och vred på kanten för att till slut ta sig in i straffområdet och spela fram Islamovic till 1-0. Det satte tonen i matchen och gav ÖFK lugn att fortsatt trumma vidare framåt.

Strax före halvtid var det däremot inte lika glada miner i ÖFK-lägret. Mittbacken Sotirios Papagiannopoulos tvingades till byte och linkade av planen till stora applåder skadad. Det var möjligen hans sista framträdande i ÖFK-tröjan, då han uppges vara överens med FC Köpenhamn om en flytt till den danska storklubben.

- Vi ger bort matchen. Vi är inte där vi ska vara under en större period av första halvlek. Man behöver inte alltid tro på saker, bara man gör saker tillsammans. Vi tittar ner på våra egna skor i stället för att titta varandra i ögonen vid någon extra passning. Vi har 1-0 emot oss i första halvlek och ändå spelade vi som att matchen var slut, säger Häcken-tränaren Andreas Alm till C More.

Men i andra halvlek fick hemmalaget fira igen. Ken Sema vann i den 78:e minuten boll på mittplan och spelade läckert fram Hopcutt i straffområdet till 2-0. Hopcutt och Islamovic fick därmed göra ett varsitt mål, när ÖFK tog tredje raka segern i allsvenskan.

- Det var såklart en fantastisk passning av Ken (Sema). Försvararen såg inte den komma, så det var en bra passning och jag fick in bollen i mål, säger Jamie Hopcutt till C More.

För Häckens del var förlusten desto tyngre och innebar tredje raka matchen utan seger.

Lagens startelvor:

Östersund: Keita - Edwards, Mukiibi, Papagiannopoulos, Widgren - Aiesh, Tekie, Nouri, Sema - Hopcutt, Islamovic.

Häcken: Abrahamsson - Wahlström, Hammar, Arkivou - Andersson, Bohm, Berggren, Irandust, Angelin - Mohammed, El Kabir.