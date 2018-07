TV: ÖFK-back varnad efter tackling - avstängd mot MFF

Östersunds FK-backen Ronald Mukiibi spelade i dag från start för ÖFK i omstarten mot Hammarby på Tele2 Arena i allsvenskan. Han kunde i halvtid se tillbaka på en tuff första halvlek för både honom och hans lag, då han först kom sent in i en tackling mot Jiloan Hamad och blev varnad för att någon minut senare se Hammarby ta ledningen i matchen.

Mukiibi får därmed följa lördagens möte med Malmö FF från läktaren, då han nu är avstängd, när Östersund ställs mot den regerande svenska mästaren på Stadion.

Se situationen i spelaren ovan.

Malmö tar emot Östersund på lördag klockan 18.00. Matchen sänds i C More Fotboll och streamat på C More.