TV: ÖFK tappade poäng - räddades från förlust av målvakten

Foto: C More.

KALMAR. Det råder kaos runt Daniel Kindberg och Östersunds FK.

Under onsdagen spelade laget fotboll igen - och fick med sig 1-1 borta mot Kalmar FF efter att keepern Andreas Andersson räddat en straff.

- Vi får nog vara nöjda så som matchen blev, säger Andersson till C More.