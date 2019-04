TV: ÖFK vann galen match - Isherwood avgjorde i 88:e

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Drömmål av Hosam Aiesh, ett bortdömt mål för Falkenberg och ett sent avgörande för Östersund.

Söndagens möte mellan ÖFK och FFF hade i princip allt.

- Vi hade tur i dag, säger ÖFK:s matchhjälte Thomas Isherwood till C More.