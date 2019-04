TV: ÖFK vann mot HIF efter drömstart – Islamovic med läcker slängnick i segern

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Östersund gjorde två mål på tre minuter mot HIF i den första halvleken.

Det övertaget tog Jämtlandslaget vara på och vann med 3-0.

- De första 45 var bland de bästa som vi presterat under min tid här, säger ÖFK-tränaren Ian Burchnall till C More.