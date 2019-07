TV: Ohlsson gjorde comeback - efter två månaders frånvaro: "Kul - men ovant"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sebastian Ohlsson har varit skadad sedan början av juni.

Under söndagen gjorde Blåvitt-kaptenen comeback.

- Jag har gjort två träningar på åtta veckor så benen är väl inte där de ska vara, säger han till C More.