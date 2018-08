TV: Olsson mötte supportrarna efter kritiken mot Dif:s truppbygge: ”Inget konstigt"

Djurgården är inne i tuff period. Först åkte man ut mot Mariupol i Europa League-kvalet för att sedan förlora stort mot Häcken med 5-0. I gårdagens match hemma mot Kalmar kom nästa smäll när den tidigare Dif-spelaren Erton Fejzullahu satte dit båda målen när KFF vann med 2-0.

Under sommarens transferfönster har Djurgården hämtat in flera spelare, men samtidigt misslyckats med att rekrytera en renodlad anfallare. Bland annat har Nicklas Bärkroth och Omra Eddahri förstärkt den offensiva anfallslinjen, men truppens enda renodlade anfallare är just nu Aliou Badji, efter att klubben i somras sålde Tino Kadewere till franska Le Havre.

I pausvilan i DIf:s möte med Kalmar var Jonas Olsson skeptisk till hur klubben värvat i sommar.

- (Det är) svårt när man har en forward och en ytterback i hela truppen. Vi har sex mittbackar och sex yttrar, så det finns ingen balans. Den frågan får man också ställa sig. Men det är klart att vi har vårt ansvar. Vi har vad vi har, liksom. Vi ska självklart göra det mycket bättre än så här, sa Olsson då.

I samband med matchen fick Olsson hård kritik från supporterhåll för sitt uttalande. Viktor Adolfsson, som är ordförande i klubbens officiella supporterförening Järnkaminerna, uttalade sig på Twitter och skrev:

”Om man snackar mer med linjedomaren och medierna än med sina egna lagkamrater och dessutom är bland de sämsta på planen själv ska man inte bära kaptensbindeln i Djurgårdens IF.”

På måndagen tränade Djurgården efter förlusten mot Kalmar och på träningen var Jonas Olsson framme hos supportrarna. Detta bekräftar klubbens informationsansvarige Jonas Riedel.

- Som nästan alltid är det supportrar på plats och Jonas Olsson var framme och snackade lite med dem.

Vet du vad dem pratade om eller vill ni sköta det internt?

- Han pratade med några, men det var inte mer än så. Det är vanligt att spelare gör det så det var inget konstigt.

I samband med träning träffade också Fotbollskanalen Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel som var kritisk till Olssons uttalanden under matchen.

- Jag kan inte beklaga mig. Vi har kanske inte en renodlad anfallare men klubben har jobbat väldigt hårt och det folk. Det är inte därför vi har presterat dåligt. Den här gruppen har presterat bra tidigare och kommer visa det igen, säger han.

När Fotbollskanalen träffade Melkemichel hade han inte träffat Olsson, något som han skulle göra vid ett senare tillfälle.

- Jag har snackat lite grann med Jonas, inte just om det dock. Vi brukar alltid snacka med laget efter matchen, som vi alltid brukar göra. Jag vet att Bosse har pratat med honom och jag kommer också göra det internt.

Vad kommer du säga då?

- Ingenting. Bara höra hur man tänker. Det är ingen nyhet det Jonas har sagt utan det har sagts tidigare och alla är medvetna om det. Jag kommer lyssna på Jonas och säga vad han tycker.

På en fråga om vad Melkemichel tycker om Adolfssons uttalande svarar tränaren:

- Jag har ingen att kommentera. Alla har sina åsikter och jag säger ingenting förens jag snackat med Jonas. Klart vi måste ta det med honom. Han är en känslomänniska men ibland blir det något ord för mycket, men det är inte okej att säga så i tv på det sättet. Jag ska ta det med honom.

Varför får man inte säga så i tv?

- Det är inget som höjer moralen precis.

Hörde ni något om det i pausen?

- Nej. Det var ingenting som påverkade oss då utan det först efteråt som jag hörde det. Jonas är en väldigt klok kille och en bra ledare i gruppen och det är viktigt att vi fokuserar på rätt saker nu istället för sådant som vi inte kan påverka. Hela klubben måste dra åt rätt håll. Vi har tagit ut oss ur svårare situationer tidigare.

I veckan möter Djurgården först Sylvia i svenska cupen för att sedan möta Elfsborg på hemmaplan i allsvenskan.