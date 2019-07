TV: Olssons drömmål snuvade Helsingborg på seger

Foto: Bildbyrån/ C More.

Helsingborg var på väg mot seger - men stoppades av ett drömmål. Simon Olsson ordnade kryss för Elfsborg med ett vackert avslut. - Det är klart att det känns lite surt, säger HIF-tränaren Henrik Larsson till C More.

Henrik Larsson ledde Helsingborg till seger mot Örebro i sin comeback som allsvensk huvudtränare och jagade under måndagskvällen andra raka segern, den här gången mot Elfsborg på Borås Arena. Då såg det inledningsvis ljust ut för HIF:s del.

Helsingborg stomade mot mål och var under matchens första 15 minuter nära att ta ledningen två gånger om. Först mötte Mamudo Moro ett inspel i straffområdet från nära håll, men sköt över mål och därefter prickade Andreas Landgren ribban.

HIF fick därefter även möjlighet att, i den 21:a minuten, ta ledningen från straffpunkten efter att Gustav Henriksson gjorde ner Moro i straffområdet, men brände även den möjligheten. Landslagskaptenen Andreas Granqvist, som tidigare har varit säker från elva meter i Blågult, sköt i mitten av målet och fick se Kevin Stuhr Ellegaard rädda bollen med benen som hängde kvar i luften när han slängde sig mot sin högra stolpe.

- Jag skulle bara få upp den högt, men fastnade i gräset, så den kom inte upp alls och han låg kvar med en fot. Det är för dåligt, den ska vara högre upp och sitta i nättaket, sa Granqvist till C More i halvtid.

Första halvlek slutade därmed mållös - och i stället fick Helsingborg jaga vidare efter ett ledningsmål i andra halvlek. Det kom till slut 56 minuter in i matchen. Andreas Landgren vann boll på offensiv planhalva och därefter satte Anders Randrup in bollen i straffområdet till Max Svensson som sköt 1-0.

- Jag är väldigt irriterad över att vi släpper in ett så billigt mål som vi gör. Det var helt onödigt att släppa in det målet, säger Elfsborg-målvakten Kevin Stuhr Ellegaard till C More.

Elfsborg tog därefter över allt mer av spelet och tryckte på för ett kvitteringsmål. Till slut kom det också - och det var ett vackert sådant. Simon Olsson slog till långt utanför straffområdet och fick se bollen segla hela vägen in i mål.

Därmed blev det delad poäng mellan Elfsborg och HIF på Borås Arena.

- Det är väl klart att det känns lite surt. Jag tycker att vi hade många heta chanser i dag och Elfsborg skapade inte sådär jättemycket på oss och fick till den här i slutet. Vi hade velat ha alla tre poäng, men en poäng borta mot en stark motståndare känns väl ändå helt ok. Däremot är det lite halvsurt, tycker jag. Vi skapade mycket och gjorde en väldigt bra match i dag igen, så det är positiva saker vi tar med oss till nästa match, säger HIF-tränaren Henrik Larsson till C More.

Larsson fortsätter:

- Jag tror att alla som håller på HIF nog någonstans är nöjda med en poäng, om jag nu kan uttrycka mig så. Efter uppehållet har det varit två svåra bortamatcher och om någon hade sagt fyra poäng på de här två matcherna innan, så tror jag att de flesta hade tagit det. Sedan är det klart att vi är det bättre laget i dag och med lite flyt hade vi tagit tre poäng.

Startelvor:

Helsingborg: Joelsson - Holgersson, Liverstam, Granqvist, Eriksson - Abubakari, Landgren - Randrup, Wanderson, Svensson - Moro.

Elfsborg: Stuhr Ellegaard . Holst, Rode Gregersen, Henriksson, Strand - Gojani, Olsson, Holmén - Kabran, Frick, Cibicki.