TV: Omarsson hjälte för Blåvitt - slog till med två mål i derbyt

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

GÖTEBORG. Elias Mar Omarsson blev derbyhjälte under lördagen.

Med två mål, varav ett på volley, sänkte han Häcken.

- Jag var ganska okej, säger islänningen till C More.