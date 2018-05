TV: Örebro missade chansen att ta in på topptrion - tappade poäng mot BP

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Örebro hade chansen att ta in på topptrion Hammarby, AIK och Norrköping.

Men laget hade svårt att skapa målchanser och fick bara 0-0 borta mot Brommapojkarna.

- Det är klart att vi är besvikna, säger Örebros Simon Amin till C More efter matchen.