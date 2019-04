TV: Osannolikt mål avgjorde när Elfsborg tog första segern - Eskilinen kastade bollen på Frick

Se Per Fricks märkliga 2-1-mål i spelaren.

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Elfsborg ville ta sin första seger under årets allsvenska när man tog emot Sundsvall, som har imponerat med en seger och en oavgjord match i inledningen av säsongen.

Det var hemmalaget som inledde starkast och skapade flera chanser i inledningen. Nollan spräcktes efter en kvart när Jonathan Levi tog en fin djupledslöpning och fick bollen av Samuel Holmén. Från snäv vinkel lyckades Rosenborg-lånet tråckla in bollen bakom William Eskelinen.

- Jag ser Sampa stå med bollen och jag går i djupled och sen tar jag med den istället för att ta en touch. Jag har inte gjort mål på tre månader på träning, så det var kul att man får göra mål nu, säger Levi till C More.

Levi fick ytterligare en bra chans i första halvlek, när Pawel Cibicki hittade in till yttern efter en snabb kontring, men lyckades inte raka in bollen när han gled längs mattan.

- Jag står och är kaxig över att jag har gjort ett mål men jag skulle gjort ett till. Vi kommer till lägen, så vi måste sätta dit dem.

Istället tog sig Sundsvall in i matchen och kvitterade efter en halvtimme. Efter en hörna hittade Pa Konate in med bollen till Maic Sema, som slog till direkt. Semas distinkta bredsida var utom räckhåll för Kevin Sthur-Ellegaard och smet förbi första stolpen vid Elfsborgsmålvakten för Sundsvallsspelarens andra mål på två matcher.

- Jag kände att jag ville få till ett avslut och jag var bestämd och fick precis den träffen jag ville ha, säger Sema till C More.

Andra halvlek var en jämn tillställning innan Linus Hallenius ryckte till sig en fin chans. Anfallaren vände snabbt runt i straffområdet men Kevin Stuhr-Ellegaard stod först för en reflexräddning från nära håll innan han stod för en fotparad när Oliver Berg testade på returen.

Men det var istället Elfsborg som gjorde matchens tredje mål, fast de fick hjälp av Sundsvall. På en hörna nickade Joakim Nilsson en ganska tam boll mot mål som William Eskelinen såg ut att plocka ner enkelt. Men Sundsvallsmålvakten föll bakåt efter han plockat ner bollen och för att försöka hindra bollen att gå över mållinjen kastade han in bollen i spel igen. Där stod Per Frick, som för dagen fyllde 27, och tackade för den gåvan när han enkelt kunde peta in bollen i mål.

Elfsborg stängde matchen tio minuter från slutet när ytterligare en spelare fick göra sitt första allsvenska mål i den gulsvarta tröjan. Pawel Cibicki högg direkt när Gojani slog en boll och placerade in

Segern var Elfsborgs första och laget står har nu fyra poäng fördelat på en vinst, en oavgjord match och en förslut efter tre omgångar, precis som Sundvall.

Startelvor:

Elfsborg: Stuhr-Ellegaard - Holst, Henriksson, Nilsson, Strand - Olsson, Holmén, Gojani - Levi, Fick, Cibicki

Sundsvall: Eskelinen - Tamimi, Blomqvist, Moros Gracia, Konate - Moreno, Batanero, Ciercoles - Sema, Hallenius, Eddarhi

Mötet mellan Elfsborg och Sundsvall sänds på C More Live 4 och cmore.se. Matchstart 15.00.