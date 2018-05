TV: Östersund bröt AIK:s hemmasvit - Ghoddos poängräddare på frispark

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

SOLNA. För första gången i årets allsvenska har AIK tappat poäng på hemmaplan.

Östersund lämnade Friends Arena med en poäng efter ett sent kvitteringsmål på frispark av Saman Ghoddos.

- Jag hade tur att den touchade, säger målskytten till C More.